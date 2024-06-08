«المصري الديمقراطي»: نرفض السلوك التحريضي ضد الإعلام الكاشف للممارسات الإسرائيلية

قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحق في التعبير مكفول الجميع، لابداء رأيه وذلك وفقا للقوانين والأعراف.

السلوك التحريضي ضد الإعلام الكاشف لممارسات الاحتلال

وأضاف «البياضي»، في حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة CBC»، أنَّ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أعلن رفضه واحتجاجه على السلوك التحريضي والممارسات الإرهابية، ضد الإعلام الكاشف لممارسات جيش الاحتلال، سواء عرقلة المواقع والمنصات التي تفضح هذه الأعمال أو التحريض ضد الإعلاميين واستهدافهم وتهديدهم.

ندعم الإعلاميين المصريين وأهمية حمايتهم ومنع استهدافهم

وشدد على دعمه للإعلاميين المصريين وأهمية حمايتهم ومنع استهدافهم مؤكدا أهمية احترام حرية الصحافة والإعلام، وإيجاد مساحات آمنة للإعلاميين لمناقشة القضايا المختلفة.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر منذ سنوات، موضحا أن مصر ليس دعاة حرب، وتعاملها مع القضية في ظل كيل العالم بمكيالين وعدم وجود نظرة محايدة له.