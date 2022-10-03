ضمان حق حرية التعبير.. الحوار الوطني يلزم المشاركين في الجلسات بـ9 قواعد

شعار «المساحات المشتركة» مرحلة جديدة يقف على أعتابها الحوار الوطني، يحمل فيها المقررين والمقررين المساعدين على عاتقهم مسؤولية الكثير من القضايا والمتطلبات المُقدمة المطروحة على مائدة الحوار الوطني من كل الجهات؛ ليجتمعوا معًا وبمشاركة فئات المجتمع كافة، بهدف الوصول إلى مخرجات جدية كخطوة نحو الجمهورية الجديدة، ومع إعلان أسماء المقررين والمقررين المساعدين لمحاور ولجان الحوار الوطني؛ أصدرَت إدارة الحوار الوطني كتيب إرشادات لبعض قواعد السلوك في جلسات الحوار الوطني.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ الجلسة المقبلة لمجلس الأمناء ستعقد الاثنين المقبل بحضور المقررين والمقررين المساعدين، مؤكّدًا أنَّ الحوار الوطني يستهدف مشاركة جميع فئات المجتمع في تأسيس الجمهورية الجديدة، وفرصة كبيرة للمعارضة و الأحزاب السياسية للمشاركة برؤيتها.

وأكّد عضو مجلس الأمناء لـ«الوطن» أنَّ لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، وكذلك كتيب إرشادات بعض قواعد السلوك للمقررين والمقررين المساعدين والمشاركين، يحققان كل عناصر التوافق متكاملة ومرضية لجميع الأطراف ومتوازنة بما يخدم سير جلسات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنَّ مجلس الأمناء عكف على إعدادها بمساعدة الأمانة الفنية، والمقررين والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الوطني الثلاثة.

قواعد السلوك الخاصة بالمشاركين في الحوار الوطني

وحددت إدارة الحوار الوطني، قواعد السلوك الخاصة بالمشاركين في جلسات الحوار الوطني، مشيرة إلى أنَّ ما تتفق عليه مجموعة من الناس وإن كان لا يحقق سوى تقدم ضئيل أفضل من أي قرار أحادي الجانب.

قيم المشاركة في الحوار الوطني

أشارت إدارة الحوار الوطني إلى أنَّ المشاركين في الحوار جلسات الحوار يلتزمون بالقيم التالية:

1ـ الاحترام المتبادل: تقبل الآخر وتفهم وجهة نظره واحترام الاختلاف.

2ـ التعاون: تكاتف الجهود لوضع الخطط والحلول والبحث عن الأهداف المشتركة.

3ـ المشاركة: يعرض كل طرف مشارك رأيه بحرية وأمانة في كل ما لدية من معلومات وبيانات ورؤى.

4ـ الالتزام والاستمرارية: ما يتمّ التوافق مسؤولية الجميع وعلى الجميع التعاون والالتزام بتنفيذ مخرجاته ومواصلة العمل عليه.

5ـ المرونة: وجود قدر من التفاهم والرغبة في التفهم لوجهات النظر المختلفة متجاوزين الاختلافات الأيديولوجية والثقافية والسياسية.

قواعد السلوك للمشاركين في الحوار الوطني

وأوضحت إدارة الحوار أنَّ المشاركين في جلسات الحوار الوطني عليهم الالتزام بقواعد السلوك من خلال:

1ـ الحفاظ على المساحة الآمنة لضمان حق الجميع في التعبير بحرية، واحترام الرأي والرأي الآخر.

2ـ إعلاء قيمة الحوار والتحلي برحابة الصدر لتقبل مساهمات الجميع.

3ـ تجنب الهيمنة أو فرض الرأي أو التحيز لفكرة أثناء جلسة النقاش.

4ـ الالتزام بالقواعد الإجرائية لسير الجلسة وخاصة الالتزام بالوقت المحدد وعدم مقاطعة المتحدث.