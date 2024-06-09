مظاهرة أمام البيت الأبيض رفضا لموقف بايدن بعد مجزرة مخيم النصيرات

تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج البيت الأبيض، اليوم الأحد، للاحتجاج على رد جو بايدن على الضربات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على غزة، بحسب ما كشفت «القاهرة الإخبارية»، والتي أوضحت أن لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت الشرطة الأمريكية، وهي تستخدم رذاذ الفلفل على المتظاهرين الذين واجهوا الاعتقال في المظاهرة الحاشدة

تفاصيل التظاهرات في أمريكا

كما حمل متظاهر بالاحتجاجات، والذي كان يرتدي زي الشخصية الخارقة سبايدر مان، عبوة أطلقت دخانًا أخضر وأبيض بالقرب من الجانب الجنوبي من البيت الأبيض، وقال خلال المظاهرة: «بايدن، لا يمكننا الانتظار! سنراكم في لاهاي»، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ورفع المتظاهرون لافتة حمراء حول محيط البيت الأبيض، ترمز إلى الخط الأحمر للولايات المتحدة فيما يتعلق بدولة الاحتلال الإسرائيلي، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات احتجاجية تدين ما يصفونها بالإبادة الجماعية في غزة.

ويأتي الاحتجاج بعد انتقادات موجهة للرئيس الأمريكي بشأن تعامله مع الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة؛ ردًا على هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته الفصائل الفلسطينية، وكان بايدن قال لمجلة "تايم" بأن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطيل أمد الحرب في غزة لتحقيق مكاسب سياسية خاصة به، وهي اتهامات انتقدتها الحكومة الإسرائيلية.