مظاهرات عارمة في شوارع تل أبيب.. 120 ألف شخص يتوعدون نتنياهو لأول مرة

تظاهر عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين لحكومة دولة الاحتلال في تل أبيب، مساء السبت، مطالبين الحكومة بالمضي قدما في اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية، وإقالة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي وإجراء انتخابات مبكرة، بحسب ما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية.

تفاصيل أكبر مظاهرة في تل أبيب

وقال المشاركون في المظاهرة، إنها الأكبر منذ مذبحة أحداث السابع من أكتوبر، حيث قدر منظمو الاحتجاج أن نحو 120 ألف متظاهر حضروا مسيرة تل أبيب، ونُظمت مظاهرات مماثلة في مواقع عديدة في أنحاء دولة الاحتلال، بحسب ما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وفي ساحة الديمقراطية بعد انتهاء التجمع الرسمي، واصل المتظاهرون الهتاف المطالبة بالإفراج عن المحتجزين وأشعل بعض النشطاء النار في الساحة، وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي مناوشات بين الشرطة والمتظاهرين.

مشاهد من مظاهرات تل أبيب

وبحسب صحيفة «هآرتس» العبرية، تم اعتقال اثنين من المتظاهرين، واستخدمت الشرطة مدفع الصوت لتفريق المتظاهرين، إلى جانب إحضار مدفع مياه إلى الحدث ولكن لم يتم استخدامه، مشيرة إلى أن نحو 14 شرطيًا، من بينهم المفوض العام آفي عوفر، نائب قائد قسم شرطة تل أبيب، أصيبوا خلال اشتباكات مع المتظاهرين.

وأصيب عوفر بجروح تطلبت العلاج الطبي، بحسب التقرير، وبعد انتهاء الجزء الرسمي من المظاهرة، انضم المتظاهرون إلى عائلات بعض الرهائن في مظاهرة قريبة في شارع بيجن.

وفي سياق منفصل توعدت عائلات المحتجزين بالوصول لبيت عائلة نتنياهو الخاص، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل، والموافقة على المقترح الأخير الذي أعلنه جو بايدن، الرئيس الأمريكي، الجمعة.