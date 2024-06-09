الشرطة الإسرائيلية تعتقل 33 شخصا في مظاهرات عارمة تطالب برحيل نتنياهو

بعد ساعات من مجرزة مخيم النصيرات في وسط غزة وإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة 4 من المحتجزين، وسط إدانات دولية بما حدث وقتل مئات الفلسطنيين، خرجت مظاهرات عارمة في تل أبيب تطالب برحيل بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال.

اعتقال أشخاص من جانب الشرطة الإسرائيلية

وبحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقالها 33 متظاهرًا خلال مظاهرات في تل أبيب، مساء السبت، للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة وعودة المحتجزن المتبقين في غزة.

وأوضح بيان الشرطة الإسرائيلية، أنه تم فتح جميع الطرق القريبة من الاحتجاج أمام حركة المرور بعد توقف بسبب المظاهرات، مضيقا أنه بينما حضر معظم المتظاهرين بالمظاهرة التي تمت الموافقة عليها مسبقًا ثم تفرقوا، بقي البعض وساروا على طول طريقي بيجن وكابلان، أثناء محاولتهم قطع طريق مروري.

وأضاف البيان أن قوات الشرطة التي تواجدت في المكان قامت بتفريق المتظاهرين عن الطريق، واستخدمت وسائل مكافحة الشغب، وألقت القبض على المخلين بالنظام العام.