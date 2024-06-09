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3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع

كتب:

منة شبانة
09:06 ص | الأحد 09 يونيو 2024
برنامج 8 الصبح

برنامج 8 الصبح

قال الشيخ عطية محمد من علماء الأزهر الشريف إنّ للحج 3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج هي الإفراد أو القِران أو التمتع، لافتًا إلى أنَّه يجوز للحاج أداء الحج بأي نوع من هذه الأنواع الثلاثة وهذا باتفاق العلماء وإجماعهم على مشروعية الأنواع الثلاثة.

أنواع الحج الثلاثة

وأضاف العالم الأزهري خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «DMc»، أنّ الإفراد هو أن ينوي الحاج نية الحج فقط دون العمرة، ويقول لبيك اللهم حجًا، وأما بالنسبة للقِران فهو أن ينوي الحاج الإتيان بحج وعمرة معًا أو يُحرم بالعمرة أولا ثم يدخل بالحج عليها قبل الشروع في طواف العمرة، وهنا يقول لبيك اللهم عمرة وحجًا.

ما هو الحج المتمتع؟

وتابع: «أما بالنسبة للتمتع فهو ينوي نية العمرة فقط في أشهر الحج، ويؤدي مناسكها ثم يتحلل من الإحرام ويتمتع بحياته العادية، وإذا أتى اليوم الثامن ينوي الحج من مكانه بمكة، ويلبس ملابس الإحرام ويؤدي مناسك الحج ويقول حينها لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج».

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