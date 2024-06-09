وفاة موظفة في «ديزني» بعد سقوطها من سيارة جولف

توفيت موظفة في ديزني لاند، تدعى "بوني مافيس لير"، عن عمر ناهز الـ60 عاما، متأثرة بجراحها، بعد سقوطها من عربة جولف متحركة في المتنزه الترفيهي قبل يومين، بحسب موقع «فارايتي».

وقال كين بوتروك، رئيس منتجع ديزني لاند: «نشعر بحزن شديد لفقدان بوني، ونقدم تعازينا الصادقة لكل من اهتم بها، في هذا الوقت نحن نركز على دعم عائلتها وأعضاء فريق العمل لدينا خلال هذا الحدث المأساوي، والتأكد من حصولهم على الموارد التي يحتاجون إليها».

تفاصيل إصابة موظفة ديزني لاند ووفاتها

وكانت وصلت شرطة أنهايم وأفراد الإطفاء والإنقاذ في أنهايم إلى ديزني لاند، يوم الأربعاء في حوالي الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، إلى منطقة طريق ويست بول وشارع ساوث ويست، بعد تلقيهم مكالمة بعد الحادث الذي وقع داخل المنتزه الترفيهي، وفقًا لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز».

ونقلت موظفة في ديزني لاند إلى المستشفى بعد تحديد إصابتها في رأسها بعد سقوطها من عربة الجولف المتحركة، حيث تم نقلها في حالة خطيرة، وتوفيت متأثرة بجراحها يوم الجمعة، بعد يومين من دخولها المستشفى بسبب صدمة شديدة في الرأس.

عملت بوني مافيس لير في منتجع ديزني لاند لمدة 24 عامًا، ومؤخرا أصبحت مسؤولة عن دعم خدمات العضوية في Club 33، وهو نادي خاص لتناول الطعام يقع في منطقة نيو أورليانز سكوير بالمنتزه الترفيهي.