9 آلاف موظفة بـ«ديزني» ترفعن دعوى قضائية ضد الشركة بسبب تفاوت الأجور

أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات التي تواجهها شركة «ديزني»، بعد قيام 9 آلاف موظفة من العاملات في الشركة برفع دعوى قضائية ضدها، لأنها لا تساويهن بالأجور مع زملائهن الرجال، وتعد هذه الدعوى هي الأكبر على الإطلاق التي تم اعتمادها بموجب قانون المساواة في الأجور في كاليفورنيا، مما يجعل من غير القانوني أن يحصل العمال على أجور أقل مقابل عمل مماثل إلى حد كبير على أساس جنسهم، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وصدق القاضي على قبول الدعوى القضائية الجماعية، وقالت لوري أندروس، محامية المدعيات: «لقد قامت ديزني بإلقاء الضوء على هؤلاء النساء لمدة أربع سنوات، إنهن يحببن وظائفهم والعلامة التجارية، لكنهن تريدن أن يتم احترامهن ومعاملتهن بالطريقة التي ينبغي أن يكن بها في مكان العمل»، وأشارت إلى أنه من المتوقع عقد المحاكمة في وقت ما قبل أكتوبر المقبل.

«ديزني» بعد قبول الدعوى القضائية ضدها: نشعر بخيبة أمل

وعلى الجانب الآخر، أعربت «ديزني» عن خيبة أملها في بيان مكتوب، وقال المتحدث باسم الشركة: «نشعر بخيبة أمل إزاء حكم المحكمة فيما يتعلق بمطالبات قانون المساواة في الأجور وندرس خياراتنا».