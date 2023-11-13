حملات مقاطعة «ديزني» تتسبب في ضعف إيرادات «The Marvels»

خسارة كبيرة تتحملها شركة «ديزني» بسبب ضعف إيرادات فيلم «The Marvels» الذي يعتبر أضعف افتتاحية إيرادات في أفلام عالم «مارفل» السينمائي، ولم يحقق الفيلم سوى 47 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، بينما تصل ميزانيته لـ 220 مليون دولار.

وكان لدعوات مقاطعة «ديزني» وأفلامها دورًا في تراجع إيرادات الفيلم، وذلك بحسب موقع «نيوزويك»، الذي أشار في تقريره، إلى أنَّ الدعوات لمقاطعة شركة «ديزني» بسبب تبرعها للكيان الإسرائيلي بمليوني دولار، قد يكون لها تأثير على نسبة الإقبال على مشاهدة الفيلم بعد الحملات التي شهدتها مواقع التواصل.

الناقد خليل حنون يوضح أسباب تراجع إيرادات فيلم «The Marvels»

وأوضح الناقد اللبناني خليل حنون أسباب تراجع إيرادات فيلم «The Marvels» التي وصفها بـ «أسوأ افتتاحية في تاريخ أفلام عالم مارفل الشهير للأبطال الخارقين منذ انطلاقه قبل 15 عاماً»، عبر تدوينة على حسابه بـ «فيس بوك».

وقال حنون: «كانت التوقعات الأولية أن يحقق الفيلم في افتتاحيته في شباك التذاكر الأميركي نحو 80 مليون دولار، والنتيجة كانت 47 مليون دولار، وكانت التوقعات بالنسبة لمجموع إيراداته العالمية أن يتراوح بين 140 و160 مليون دولار والنتيجة كانت 110 ملايين»، مضيفا: «الفيلم سيسبب خسارة كبيرة لشركة ديزني فميزانيته بلغت 220 مليون دولار، إضافة إلى ميزانية الإعلان والترويج والتي قُدرت بمئة مليون دولار، لتصل كلفته إلى نحو 320 مليون دولار».

وأرجع الناقد اللبناني أسباب التراجع لـ «أسباب هذا الإخفاق عديدة، منها ضعف شعبية أفلام الأبطال الخارقين وتراجع الحماس لها، إضافة إلى بطلة الفيلم الممثلة بري لارسن التي لا يحب حضورها قسم من الجمهور، وذلك بالإضافة إلى دعوات مقاطعة ديزني على مواقع التواصل الاجتماعي».