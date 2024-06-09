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شروط التقديم لرياض الأطفال الأزهر 2025.. وخطوات التقديم

كتب:

انتصار الغيطانى
10:59 ص | الأحد 09 يونيو 2024
رياض أطفال

رياض أطفال

تستقبل بوابة الأزهر الشريف خلال الأيام المقبلة، طلبات التقديم لرياض الأطفال الأزهر 2025، إذ يتيح الموقع الإلكتروني إمكانية تسجيل أسماء المتقدمين، من خلال اتباع إجراءات إلكترونية بسيطة ومباشرة.

التقديم لرياض الأطفال أزهر 2025

ويمكن لأولياء الأمور التقديم عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، وذلك فور إعلان قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التقديم رسميا، حيث التقديم عبر الرابط الإليكتروني.

خطوات تقديم رياض الأطفال الأزهر  

- اختيار رابط تقديم رياض أطفال الأزهر.

-  اختيار اختر خدمات الأزهر الشريف.

- تسجيل كل بيانات الطالب وملء طلب التقديم.

- حفظ الطلب وطباعته على نسخة ورقية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- 6 صور شخصية حديثة للتلميذ بخلفية بيضاء.

- صورة من البطاقة الصحية للتلميذ.

- تقرير طبي من التأمين الصحي يفيد خلو الطفل من الأمراض المعدية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للوالدين.

- صورة من فاتورة أحد المرفق (الكهرباء-  المياه-  التليفون الأرضي).

- الدمغات الصحية والتعليمية من مكاتب البريد.

-  أصل شهادة ميلاد الطفل.

شروط التقديم فى رياض أطفال الأزهر

- سن الطفل من 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما.

- يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول، وذلك في حالة وجود أماكن شاغرة.

 

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بقلم انتصار الغيطانى