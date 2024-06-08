شهدت نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة النجاح وصل إلى 76.8%، وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية النتائج بعد فترة من التدقيق والمراجعة الشاملة، ورصد تفوق العديد من الطلاب في مختلف المواد الدراسية، بما في ذلك القرآن الكريم، اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

كشف قطاع المعاهد الأزهرية عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني على بوابة الأزهر، موضحا أن نسبة النجاح بلغت 76.87%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 177656 طالبا وطالبة، حضر منهم 173448، وبلغ إجمالي الناجحين 133333، ومن لهم دور ثان 44321.

أشار الشيخ أيمن عبد الرحيم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني تأتي كإشارة إيجابية على الجهود المبذولة من قبل الأزهر الشريف لتحسين مستوى التعليم وتوفير بيئة تعليمية محفزة، وقد أظهرت النتائج أداءً متميزًا من الطلاب في ظل التحديات التي فرضتها الظروف الحالية.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بالدخول إلى الموقع الرسمي للأزهر الشريف من هنا ثم الانتقال إلى قسم «قطاع المعاهد الأزهرية» واختيار «نتائج الامتحانات»، بعد ذلك، يقوم المستخدم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب للحصول على النتيجة الكاملة والمفصلة.