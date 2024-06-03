نتيجة الإعدادية على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس.. اعرف الخطوات

ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 نتيجة العام الدراسي 2023/2024، على موقع بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس والذي تظهر عليه نتيجة الشهادة الإعدادية.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

ومن المقرر أن تظهر نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 نتيجة العام الدراسي 2023/2024 على موقع بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس، حيث يدخل الطلاب على الموقع من هــنا، ثم يبدأ في معرفة نتيجته من خلال عدة خطوات يجب على الطالب اتباعها أولا.

نتيجة الإعدادية على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

يدخل الطالب على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، ثم يختار بعد ذلك خدمات الأزهر الشريف، وبعدها يضغط على خيار «نتيجة الشهادة الإعدادية»، ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس، والضغط على زر «عرض النتيجة».

الشهادة الإعدادية الأزهرية

وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 يوم الأربعاء 15 مايو 2024، حيث استمرت حتى يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الأزهر قريبا، عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في أقرب وقت ممكن.