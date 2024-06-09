«الإفتاء» توضح أعمال يوم النحر للحاج وغير الحاج.. «حتى تكتمل الشعائر»

يوم النحر هو أحد الأيام العشر المباركة في شهر ذي الحجة، ويشهد عددًا من المناسك في أداء فريضة الحج، فضلا عن سنن أخرى يستحب فعلها لغير الحاج، ولذلك يستعرض التقرير التالي أعمال يوم النحر وفقا لما ذكرته دار الإفتاء المصرية.

أعمال يوم النحر للحاج

وبخصوص أعمال يوم النحر للحاج، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن في هذا اليوم تتركز أكثر أعمال الحج؛ ففيه رمي جمرة العقبة، وذبح الهدي، وحلق الرأس، وطواف الإفاضة، وبيانها باختصار:

- رمي جمرة العقبة: الجمرات ثلاث، وفي يوم النحر تُرْمَى واحدة فقط، وهي أقرب الجمرات إلى مكة، وتُسَمَّى جمرة العقبة الكبرى، فترمي فيها بسبع حصيات متعاقبات؛ أي: لا تَرْمِهَا دفعة واحدة، ويُسَنُّ التكبير مع كل حصاة، وتجمع الحصيات من أي مكان، وتكون الواحدة بقدر الحمصة.

- ذبح الهدي: يذبح الحاجّ هديه، وهو واجب على القارن والمتمتع، والآن يدفع الناس ثمن الهدي لبعض الجهات الخيرية، والتي تقوم بالذبح وتوزيعه على الفقراء، بما عرف عند الناس بـ(الصكوك).

- حلق شعر الرأس أو تقصيره: حلق الشعر يكون بالموسى، وتقصيره يكون بالمقص وغيره، والمقصود أخذ بعض شعر الرأس، والحلق أفضل من التقصير؛ لأنَّ النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم دعا للمحلّقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة، والمرأة تقص من شعرها قدر أنملة الإصبع.

- طواف الإفاضة: ويُسَمَّى أيضًا طواف الزيارة، أو طواف الركن، ويشترط له الطهارة؛ لأنَّه بمنزلة الصلاة إلَّا أنَّ الله أباح الكلام فيه، كما ورد في الأثر، ويكون بالطواف حول الكعبة سبع أشواط، يبدأ الشوط من الحجر الأسود وينتهي عنده، ويجعل الكعبة عن يساره، أي: كما يقال: يكون الطواف ضد عقارب الساعة، ولا نهاية لوقت الطواف عند بعض الفقهاء كالشافعية والحنابلة، لكن لا بد من الإتيان به، ولا يكفي الفداء عن أدائه إجماعًا؛ لأنه ركن، والركن لا يُجْزِئُ عنه البدل.

ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ فيها من الصفا وينتهي عند المروة، ولا يشترط للسعي الطهارة، وإن كان يستحب ذلك.

ورمي الجمرة والحلق أو التقصير والطواف، هذه الثلاث إذا فعل المُحْرِمُ منها اثنين كان مُتَحَلِّلًا تَحَلُّلًا أصغر، فيحلّ له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء، فإذا أتى بالثالث منها كان مُتَحَلِّلًا التَّحَلُّل الأكبر فيحلّ له النساء أيضًا، فلو رمى الجمرة وحلق أو قصر، جاز له أن يلبس ما يشاء من المباح وأن يتعطّر، وأن يطوف بمكة بهذه الهيئة.

أعمال يوم النحر لغير الحاج

وبخصوص أعمال يوم النحر لغير الحاج فإنه يعد يوم عيد الأضحى الذي يتضمن عددا من السنن أبرزها ذبح الأضحية والاغتسال والتطيب وصلاة العيد والتوسعة على الأهل والتزاور وصلة الأرحام.

وذكرت دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي: أمّا غير الحاج فيسنُّ له في هذا اليوم الأضحية، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق؛ لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2].

أهمية أعمال يوم النحر

تجسيد معاني التضحية والامتثال لأمر الله تعالى، وتجديد العهد مع الله تعالى وتعزيز الإيمان، والشعور بالأخوة والمساواة بين جميع المسلمين، والتخلص من الذنوب والمعاصي، والدعاء والتضرع إلى الله تعالى.

فيوم النحر، مناسبة عظيمة يلتقي فيها المسلمون من جميع أنحاء العالم، ليكملوا شعائر الحج ويؤدوا واجبهم الديني، في جو من الخشوع والسكينة، داعين الله تعالى أن يتقبل منهم حجهم ويغفر لهم ذنوبهم.