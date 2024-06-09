عضو بـ«النواب»: قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات انتهاك صارخ لكل القوانين

أدان النائب خالد عبدالمولى، عضو مجلس النواب، بأشد العبارات الهجوم الهمجي الأخير الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأسفر عن سقوط ضحايا أبرياء وتدمير المنازل والبنية التحتية.

انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية

وقال «عبدالمولي»، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن هذا العدوان الغاشم يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حماية المدنيين في زمن الحرب، وضربًا بكل القيم الإنسانية عرض الحائط. وأكد عضو مجلس النواب، أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالوقوف بحزم في وجه هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المستمرة.

وأشار النائب إلى أن استهداف مخيم النصيرات، الذي يؤوي آلاف اللاجئين الفلسطينيين، يعد جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، موضحا أن صمت العالم واستمراره في غض الطرف عن هذه الجرائم سيشجع الاحتلال على مواصلة سياساته العدوانية وانتهاكاته لحقوق الإنسان.

دعم القضية الفلسطينية

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن ولم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية، وستظل داعمة لها حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.