«الجيل» يدين الاعتداء على مخيم النصيرات في غزة: انتهاك سافر للقانون الدولي

أدان حزب الجيل الديمقراطي الاعتداءات الوحشية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 150 شخصا من المدنيين العزل، وإصابة المئات.

وأشار حزب الجيل في بيان، إلى استخدام أنواع الأسلحة الفتاكة بشكل عشوائي، والتي استهدفت الأطفال والنساء والشيوخ، وأدى إلى تدمير البنية التحتية في المنطقة.

انتهاك سافر للقانون الدولي

واعتبر الحزب أن هذه الجريمة الوحشية تعد انتهاكا سافرا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان، كما حمّل الحزب الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الكبرى مسؤولية الأرواح الفلسطينية التي استشهدت والدماء التي سالت، لدعمها الكامل لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها الوحشية، مشيراً إلى مشاركة قوات أمريكية في مذبحة مخيم النصيرات.

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار

وطالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالقيام بمسؤولياتهم التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة، والتدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية التي أودت بحياة أكثر من 36 ألف شهيد وإصابة نحو 80 ألف آخرين، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في كل مدن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كل المعابر البرية للقطاع.

وأشاد «الشهابي» بالموقف المصري الرسمي الداعم للشعب الفلسطيني والرافض للحرب الإسرائيلية، مؤكداً أن هذا الموقف يمثل الشعب المصري بكل أحزابه ونقاباته ومنظمات المجتمع المدني، الذين يقفون خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية.