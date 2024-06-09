مدبولي: خطة زمنية أسبوعيا لمتابعة أعمال الإخلاء والتعويضات بجزيرة الوراق

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، في اجتماع حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء تكليفاته بسرعة استكمال صرف التعويضات للمُستحقين، وفق الخطة الزمنية المُقررة لإنهاء كافة التُعويضات المُستحقة، مؤكدًا اهتمام الحكومة بمواصلة تنفيذ المخطط العام للتطوير بالجزيرة، ضمن جهود الدولة للنهوض بالمناطق غير المخططة، وتزويدها بمنظومة متكاملة من الخدمات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

التعامل بحسم مع أي محاولة لتنفيذ بناء مخالف

ووجه «مدبولي» بأن تكون هناك خطة زمنية للأعمال تتم متابعتها أسبوعيًا، سواء لأعمال الإخلاء، أو التعويضات، وكذا مشروعات التطوير، التي تتم بالمجتمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، كما شدد على ضرورة عدم السماح بأي بناء مخالف بالجزيرة، وأن يتم التعامل بحسم مع أي محاولة لإدخال مواد بناء، بهدف البناء المخالف.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال التطوير بالمجتمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، حيث تم تناول موقف إخلاء الأراضي والمنازل داخل نطاق مُخطط التطوير، وموقف صرف التعويضات المُستحقة المُقررة لأهالي جزيرة الوراق، سواء المادية، أو البدائل العينية، التي تشمل وحداتٍ سكنية بإجمالي 7763 وحدة، داخل الجزيرة وخارجها بمدينة أكتوبر الجديدة ومنطقة مطار إمبابة، بالإضافة إلى قطع أراضٍ سكنية بإجمالي 529 قطعة، بمدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، وقطع أراضٍ زراعية بمدينة السادات، بإجمالي 180 فدانًا.

موقف تسليم خطابات التخصيص للتعويضات من الوحدات السكنية،

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض موقف تسليم خطابات التخصيص للتعويضات من الوحدات السكنية، فضلًا عن الخطوات التي تتم لتجهيز قطاع الأراضي الزراعية المُخصصة للتعويض بمدينة السادات، وتزويدها بالمرافق اللازمة، بما في ذلك تمهيد 4 كم من الطرق المؤدية لها، وحفر 7 آبار بعُمق 200 متر للبئر الواحدة، وبدء أعمال شبكات التغذية الكهربائية.

كما شهد الاجتماع عرض موقف تنفيذ الأعمال ضمن المرحلة العاجلة من مخطط التطوير بجزيرة الوراق، حيث تمت الإشارة الى أنه من المقرر إنشاء وحدات سكنية وتجارية، إلى جانب منظومة خدمات متكاملة تعليمية واقتصادية وترفيهية وغيرها.