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ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:46 م | الأحد 09 يونيو 2024
ضبط قضايا اتجار في العملة

ضبط قضايا اتجار في العملة

أعلنت وزارة الداخلية ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة، وذلك في إطار استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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