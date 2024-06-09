مركز تحديث الصناعة يستعرض الخدمات المقدمة إلى الشركات لدعم التحول الأخضر

شارك مركز تحديث الصناعة، ممثلا في إدارة الاقتصاد الأخضر والاستدامة، في معرض الأعمال الخضراء «Green Expo»، الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» من خلال برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر «IGGE»

دور شركاء التنمية في دعم التحول الأخضر

وأكدت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في جلسة نقاشية حول دور شركاء التنمية في دعم التحول الأخضر في مصر، التزام المركز بدعم استراتيجية الدولة المصرية للتحول الأخضر، وذلك من خلال تقديم مختلف الخدمات الاستشارية والتدريبية وخدمات الدعم الفني للشركات الصناعية لمساعدتها على تبني تقنيات صديقة للبيئة وتحسين كفاءة استخدامها للطاقة.

كفاءة الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة

وأشارت إلى أوجه التعاون الوثيق بين مركز تحديث الصناعة ومنظمة اليونيدو في مجالات الأعمال الخضراء وكفاءة الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة.

ومن جانبه، عرض طارق فاروق، مدير إدارة الاقتصاد الأخضر والاستدامة بالمركز، الخدمات التي تقدمها الإدارة للشركات الصناعية لدعم تحولها الأخضر، بما في ذلك علي سبيل المثال خدمات حساب البصمة الكربونية وخطط الخفض، وتقييم كفاءة الطاقة، وخدمات الطاقة الشمسية وخدمات إعادة التدوير، والمعامل المعتمدة، وغيرها.

التحول الأخضر في القطاع الصناعي

كما قدم المركز من خلال مشاركته في المعرض، عرضًا لمختلف خدماته للشركات المستفيدة من البرنامج، كما ناقش مع ممثلي الجهات الشريكة سبل التعاون لتعزيز التحول الأخضر في القطاع الصناعي المصري، كما تفقد فريق المركز المشارك بالتعاون مع اليونيدو وشركاء التنمية منطقة البغدادي الصناعية بالأقصر.

تحسين المنتج المصري

ويستهدف مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في دورته الثالثة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع، وتعزيز الميزة التنافسية في مصر للنهوض بالقطاع، بهدف تحسين المنتج المصري، والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة.

كما سيدعم المعرض الحوار المستدام بين الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات الاقتصاد المعنية والممولين ومقدمي خدمات تطوير الأعمال، من خلال حضور حصري للعارضين في قاعة التواصل والتشبيك وعقد اجتماعات ثنائية معهم.

ويشارك هذا العام في مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في دورته الثالثة نحو 100 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في الاقتصاد الأخضر لعرض وترويج منتجاتها وخدماتها للمستهلكين بما في ذلك المستثمرين، المزارعين والمنشآت الصناعية والمستهلكين الأفراد، ويبرز المعرض المحاور الرئيسية للاقتصاد الأخضر.