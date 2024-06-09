«قطاع المعاهد الأزهرية»: انضباط وهدوء في لجان امتحان الجغرافيا للثانوية

أدى طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، امتحانهم في مادة الجغرافيا، في جو يسوده الهدوء والانضباط.

وتابعت الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، بتكليف من الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بلجنة معهد بنين أبو العيون، وفتيات سيدي بشر، بمنطقة الإسكندرية الازهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.

المتابعة الدورية على لجان الثانوية الأزهرية

وأشارت الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، والمشرف العام على الامتحانات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، إلى أن المتابعة الدورية على لجان الثانوية الأزهرية، بمنطقة الإسكندرية، من خلال فرق رصد مهمتها المرور على جميع اللجان بالمنطقة، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وتوفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتى يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات.

وأضاف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، أن دور لجان المتابعة أيضا سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم لنا للوقوف عليها، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، فالطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا.