قيادات «المعاهد» تتابع أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

تابع إبراهيم صديق، مدير عام الرعاية الاجتماعية، والرياضية، بقطاع المعاهد الأزهرية، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجان بنين وفتيات ههيا، وبنين القنايات بمنطقة الشرقية الأزهرية، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، بتكليف من الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

الانضباط والالتزام

شدد على ضرورة التحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان، والتأكد من تطبيق كل التعليمات الخاصة بالإدارة المركزية للامتحانات، والتأمين للجان من رجال الشرطة، وتوفير كل الخدمات الصحية، بما يسهم في الحفاظ على سير أعمال الامتحانات، مع توفير الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتواصل اليومي مع غرفة العمليات بالمنطقة.

امتحانات الشهادة الثانوية

كما تابعت الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية للطلاب، بقطاع المعاهد الأزهرية، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة المدينة المنورة بالعامرية بمنطقة الإسكندرية، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.

وأكدت ضرورة التحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان، وكذلك التأكد من تطبيق كل التعليمات الخاصة بالإدارة المركزية للامتحانات، والتأمين للجان من رجال الشرطة، وتوفير كل الخدمات الصحية، بما يسهم في الحفاظ على سير أعمال الامتحانات، مع توفير كل الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتواصل اليومي مع غرفة العمليات بالمنطقة.