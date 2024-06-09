طلاب بجامعة الجلالة يبتكرون ضمادات طبية من مخلفات قصب السكر

قال محمد منير، الفائز بالمركز الأول في المسابقة الدولية «EMIC»، إن فريق Sugar Heal بجامعة الجلالة، تمكن من الفوز بالمركز الأول من خلال مشروع يُستخدم فيه مخلفات قصب السكر ومنتجات مضادة للبكتيريا، لصناعة ضمادات طبية صديقة للبيئة، وذلك لمعالجة القضايا البيئية من خلال إعادة استخدام المخلفات الزراعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه له عبر فضائية الأولى المصرية، أنّ الفريق مُكون من 6 طلاب مُقسمين على 3 برامج دراسية مختلفة، وهي برنامج البايو تكنولوجي، وبرنامج نظم معلومات الأعمال، وبرنامج إدارة اللوجستيات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يجمع ما بين حل مشاكل البيئة ومشاكل الرعاية الصحية.

ولفت إلى أنّ مصر لديها الكثير من المخلفات الزراعية، ومن هنا جاءت فكرة المشروع للاستفادة من المخلفات، بشكل يُحسن البيئة المحيطة بنا، مضيفا: «كنا عايزين نعمل حاجة ليها تأثير كويس على البيئة، ولقينا المشكلة أننا عندنا المخلفات الزراعية كتير ومخلفات القصب بشكل خاص، وعشان كده قولنا ليه منعملش حاجه نحافظ بيها على البيئة».