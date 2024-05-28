جامعة الجلالة تحصد المراكز الأولى في مسابقة الابتكار الصحي وريادة الأعمال

نجحت جامعة الجلالة في تحقيق إنجاز جديد على الساحة الإفريقية، إذ تمكن 10 طلاب من كلية الصيدلة وبرنامج علوم الذكاء الاصطناعي بالجامعة مُقسمين على فريقين في الحصول على المركز الخامس والسابع بين أفضل 10 فرق متأهلة للتصفيات النهائية في برنامج ومسابقة الابتكار الصحي وريادة الأعمال Fuel Africa 2024، وذلك بين 114 فريقًا مُمثلين عن أكثر من 40 جامعة من جميع أنحاء إفريقيا.

وتهدف المسابقة للتكامل والتفاعل بين الطلاب في مختلف التخصصات والجامعات الإفريقية لإيجاد حلول مُبتكرة لحل المشكلات الصحية، وتغير المناخ وتطوير الشركات النائشة الجديدة في مجال الرعاية الصحية.

دعم طلاب الجامعة

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، التهنئة للطلاب المُشاركين في المسابقة لنجاحهم في الوصول للتصفيات النهائية كأول جامعة مصرية تصل إلى ذلك، مؤكدًا على قيام الجامعة بتوفير كافة أنواع الدعم والرعاية لجميع طلاب الجامعة؛ للتمثيل المُشرف في كافة المحافل والمسابقات والأنشطة المحلية والإقليمية والدولية.

وأشادت الدكتورة أميرة عبدالمتعال عميد كلية الصيدلة بجامعة الجلالة، بتميز الطلاب المُشاركين في المسابقات والأنشطة المختلفة، مشيرة إلى أنها تُساهم في صقل مهاراتهم واستثمار طاقاتهم، وتحفيزهم وتشجيعهم على المُشاركة الإيجابية، بحيث لا تقتصر الدراسة على الجانب العلمي والنظري فقط، بل يمتد إلى الجانب التطبيقي أيضًا.