«الاتصالات» تبحث مع مسؤولي شركة عالمية خطط التوسع لتصنيع الهواتف

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جون فرانسوا باريل الشريك المؤسس، والرئيس التنفيذي لشركة إتش إم دي العالمية، الشركة الأم وصاحبة ترخيص العلامة التجارية نوكيا، لبحث خطط الشركة التوسعية فى مصر وتعزيز أنشطة تصنيع وتصدير الهواتف المحمولة التقليدية والذكية لصالح العلامة التجارية «نوكيا»، انطلاقا من مصنع الشركة المصرية لصناعات السليكون بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.

تعزيز دور مصر الإقليمي

وأكد وزير الاتصالات حرص الحكومة على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتصنيع الإلكترونيات، وتهيئة بيئة داعمة لنمو الاستثمارات فى مجال صناعة الإلكترونيات من خلال تقديم التسهيلات المطلوبة، في ضوء المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات.

وأشار إلى اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتشجيع إقامة شراكات بين الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع الهواتف المحمولة والشركات المحلية، على النحو الذي يسهم فى نقل المعرفة وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى توطين صناعة الإلكترونيات، وتقليل الواردات، وزيادة مساهمة هذه الصناعة الهامة فى الاقتصاد.

وأضاف أن مصر نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الإلكترونيات، للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

وأشاد الوزير بخطط الشركة التوسعية لتصنيع الهواتف المحمولة التقليدية والذكية، بالتعاون مع شريك محلي وبالاعتماد على الشباب المصري في الصعيد.

تصدير 4.6 مليون هاتف سنويا من مصر

وأكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة «إتش إم دي» العالمية، على التزام الشركة بخططها التوسعية، لتصنيع الهواتف المحمولة التقليدية والذكية في مصر، بناء على الاتفاقية الموقعة مع الشركة المصرية لصناعات السليكون «سيكو»، مشددا على ألتزام الشركة بخططها خلال عامى 2024 و2025 والتى تستهدف تصدير 4 ملايين هاتف سنوياً إلى الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى تصدير 600 ألف هاتف سنوياً إلى أسواق شمال إفريقيا، كما ستخصص الشركة 2 مليون هاتف للاستهلاك المحلي في السوق المصرية.

وأضاف أن الشركة تعتزم جعل مصر مركزا اقليميا لتصنيع وتصدير هواتفها المحمولة لأسواقها الخارجية، وتحرص على زيادة القيمة المضافة ونسبة المكون المحلي في منتجاتها التي تصنع في مصر.