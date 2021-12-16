وزير الاتصالات يلتقي وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بإستونيا

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع اندريس سوت وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بدولة إستونيا؛ حيث ناقش اللقاء آليات دعم التعاون بين مصر وإستونيا فى مجالات التحول الرقمي، وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، والأمن السيبراني.

يأتي ذلك في إطار زيارة الوزير لجمهورية إستونيا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني

وقال طلعت، إن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في دمج التكنولوجيات الرقمية في كافة قطاعات الدولة كركيزة أساسية لبناء مصر الرقمية؛ حيث تم إطلاق 100 خدمة حكومية رقمية في إطار مشروع ضخم يتم تنفيذه لرقمنة كافة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع، كما يتم تنفيذ العديد من السياسات التحفيزية للمواطنين لتبنى المعاملات الرقمية بالإضافة إلى تنفيذ مشروع ضخم للتحول إلى حكومة تشاركية لا ورقية؛ مشيرا إلى أن مصر جاءت ضمن الدول مرتفعة الأداء في مؤشر تطور التقنيات الحكومية GOVTECH لعام 2020.

وأعرب طلعت عن تطلعه إلى الاستفادة من تجربة إستونيا والتي تعد من الدول الرائدة في مجال تقديم الخدمات الرقمية، وتبنى المؤسسات والأفراد للتكنولوجيا؛ مشيرا إلى أن مصر تمتلك ثروة بشرية تتمثل في الكوادر الشابة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ منوها إلى قدرة الشباب المصري بما يمتلكه من مهارات على تعزيز قدرات المجتمع الرقمي في إستونيا.

وشهد اللقاء استعراض جهود إستونيا في مجال رقمنة الخدمات الحكومية؛ والتي شملت إطلاق مبادرة «إستونيا الإلكترونية» للتحول إلى دولة رقمية وإتاحة الخدمات الإلكترونية في عدة مجالات ومن أبرزها التصويت الإلكتروني، ومجلس الضرائب الإلكترونية، والأعمال الإلكترونية، والخدمات المصرفية الإلكترونية، والتذكرة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني.

وزير الاتصالات: الأمن السيبراني أحد ركائز تحقيق التحول الرقمي

واجتمع وزير الاتصالات، مع إندريك أونيك مدير الشؤون العالمية في إدارة تنمية الدولة الرقمية بوزارة ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وراؤول ريك مدير الأمن السيبراني الوطني، وتناول اللقاء مجالات التعاون المقترحة بين البلدين للاستفادة من تجربة إستونيا في التحول الرقمي، لاسيما المتعلقة بالهوية الرقمية، والسياسات والقوانين التنظيمية لتحقيق التحول الرقمي، وحوكمة البيانات.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون في مجال الأمن السيبراني وأهميته في حماية مجتمع المعلومات؛ حيث أوضح وزير الاتصالات، أن الأمن السيبراني يعد أحد الركائز الرئيسية لتحقيق التحول الرقمي.

مصر في المرتبة 23 عالميًا والرابعة إقليميا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي

واستعرض وزير الاتصالات، جهود الدولة المصرية لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، وحماية القطاعات الحيوية من التهديدات السيبرانية، ودعم البحث والتطوير، وبناء القدرات في هذا المجال، ورفع مستوى الوعى بالأمن السيبراني؛ مشيرا إلى تصنيف مصر في المرتبة 23 عالميًا والرابعة إقليميا فى مؤشر الأمن السيبراني العالمي.

وناقش اللقاء سبل دعم التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني من خلال تبادل الخبرات بشأن الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، والتعاون في مجال تكنولوجيا الأمن السيبراني ذات الصلة بأنشطة فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية، وتبادل المعلومات حول سياسات الأمن السيبراني السائدة وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى التعاون في بناء القدرات، والبحث والتطوير في هذا المجال.

حضر اللقاءات المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.