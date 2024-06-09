«الداخلية»: قطاع الأحوال المدنية يواصل إيفاد القوافل المجهزة بالمحافظات 

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء- الدقهلية).

وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد (8571) بطاقة رقم قومي، وعدد (25 ألفا و357) مصدرًا مميكنًا، في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارا من يوم 8/6/2024.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة؛ لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15 ألفا و340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15 ألفا و341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.

الاستجابة للالتماسات للحالات الإنسانية

أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد (905) بطاقات رقم قومي، و187 مصدرًا مميكنًا، كما واصل القطاع الاستجابة الالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (35) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لعدد (251) مواطنا ومواطنة.

وأشار البيان إلى استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف»؛ لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وجرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (202) مواطن ومواطنة.