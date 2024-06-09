مراسل قناة الأولى يعرض آخر التطورات الخاصة بالمساعدات المقدمة لأهالي غزة

رصد محمود جميل، مراسل قناة الأولى المصرية، آخر التطورات الخاصة بالمساعدات المقدمة لأهالي غزة، مؤكدا أنّ الجهود المصرية لا تتوقف لحظة عن تجهيز مزيد من المساعدات، لدخولها من معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

آخر التطورات الخاصة بالمساعدات لأهالي غزة

وأضاف خلال رسالة على الهواء عبر فضائية الأولى المصرية، أنّ هناك تجهيز لعدد كبير من المساعدات، مضيفا أنه حتى الآن دخل من منفذ كرم أبو سالم نحو 115 شاحنة، دون دخول أي شاحنات وقود، وهذا ضمن السياسة التعنتية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إنّ الدولة المصرية تُجهز عددا كبيرا من الشاحنات، في مقدمتها الاحتياجات الحيوية من الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أنّ هذه الأولويات تواجه عند دخولها منفذ كرم أبو سالم، بعض الإجراءات التي تؤدي إلى إرجاع بعض الشاحنات مثل الوقود، مواصلا: «نحن في اليوم الخامس على التوالي يجرى إرجاع شاحنات الوقود والمستلزمات الطبية».