«تعليم الإسماعيلية»: فتح لجان الثانوية 7 صباحا.. وإجراءات صارمة لمنع الغش

وجه الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، رؤساء اللجان بفتح جميع اللجان في تمام الساعة السابعة صباحا، لاستقبال أوراق الأسئلة والإجابة.

وقال «بحيري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تزويد مسؤولي الأمن في جميع اللجان بعصا إلكترونية تعمل على فحص طلاب الثانوية العامة والكشف عن أي أجهزة محمول بحوزتهم أو سماعات إلكترونية وساعات لمنع الغش بكافة الطرق.

9700 طالب يؤدون الامتحانات في 31 لجنة

وأضاف أن عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 9700 طالب وطالبة موزعين على 31 لجنة على مستوى المحافظة، مقسمة على 8 إدارات تعليمية، موضحا أن جميع المراقبين يعملون على التصدي بحزم لكل وسائل الغش وتحقيق مبدأ العدالة بين جميع الطلاب، مشيراً إلى أن مديرية التربية والتعليم تعمل بكل جهد على توفير سبل الراحة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.

تجهيز استراحات المراقبين

وقال مدير تعليم الإسماعيلية إنه تم الانتهاء من استراحات مراقبي الثانوية العامة وتوفير كافة احتياجاتهم خلال فترة وجودهم في محافظة الإسماعيلية.

وكان الدكتور محمد بحيري عقد اجتماعا أمس مع رؤساء اللجان المختلفة لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، والتنبيه عليهم بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء للطلاب.