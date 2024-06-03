استعلم الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية على بوابة الوطن

اعتمد اللواء شريف بشارة ظهر اليوم الاثنين نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية، بعد انتهاء عمليات التصحيح في جميع المدارس ورصد الدرجات في الكنترولات الرئيسية، بإشراف فريق من موجهي المواد بمديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية

وحصلت «الوطن» علي نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية كاملة في جميع الإدارات التعليمية والمدارس ويمكن الحصول عليها من خلال السطور التالية:

نتيجة الشهادة الاعدادية في إدارة الإسماعيلية شمال

نتيجة الشهادة الاعدادية في إدارة الإسماعيلية جنوب

نتيجة الشهادة الاعدادية في إدارة أبوصوير

نتيجة الشهادة الاعدادية في إدارة القصاصين

نتيجة الشهادة الاعدادية في إدارة التل الكبير

نتيجة الشهادة الاعدادية في إدارة فايد

نتيجة الشهادة الاعدادية في إدارة القنطرة شرق

نتيجة الشهادة الاعدادية في إدارة القنطرة غرب

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية في بيان رسمي أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية بلغت 82.8%.

وأكد الدكتور محمد بحيري نسبة النجاح بالمدارس الرسمية بلغت 81% فيما بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية لغات 96.2% وبلغت في المدارس الخاص العربي 98.7% فيما بلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاص اللغات 97.3%.