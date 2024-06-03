ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد اعتمادها رسميًا من اللواء شريف فهمي بشارة، بحضور الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بنسبة نجاح 82.8%.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 27 ألفًا و927 طالبًا، حضر منهم للامتحانات 27 ألفًا و675 طالبًا، نجح منهم 22 ألفًا و917 طالبًا.

نسب النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية

وأضاف «بحيري» في بيان رسمي، أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية بالمدارس الرسمية بلغت 81% فيما بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية لغات 96.2% وبلغت في المدارس الخاص العربي 98.7% فيما بلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاص اللغات 97.3%.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية التهنئة لكافة الطلبة الناجحين خاصة الأوائل، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتوفيق في المراحل القادمة ومثنيًا على دور مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية في تيسير فترة الامتحانات وخلال أعمال الكنترول لتحقيق المساواة بين الجميع.