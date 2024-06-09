محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام الصين ووفدا من شنغهاي

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه، يانج يي، قنصل عام الصين بالإسكندرية، بصحبه وفد من مقاطعة شنغهاي الصينية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المدينتين.

محافظ الإسكندرية يرحب بالوفد

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بالوفد على أرض الإسكندرية، مشيدا بالعلاقات المصرية الصينية، خاصة بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصين، والبيان المشترك بين الرئيسين المصري والصيني، لإعلان هذا العام عام الشراكة المصرية الصينية.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه زار الصين منذ فترة قصيرة، في زيارة منفصلة عن الزيارة الرئاسية، زار فيها العديد من الشركات والمصانع، وكان سعيدا بالتطور التكنولوجي الهائل الذي شاهده.

وشكر رئيس الوفد الصيني، المحافظ على حسن الاستقبال، مؤكدا أن الغرض من الزيارة تعزيز العلاقات بين البلدين، لمواجهة التحديات العالمية المستمرة والمستحدثة.

وأشار إلى أن هناك هدفا آخر من الزيارة، هو الاستفادة من خبرات مصر بوجه عام، والإسكندرية بوجه خاص، في مجال المحافظة على التراث؛ نظرًا لما تحتويه هذه المدينة العريقة من آثار ترجع للعصور كافة.

اتفاقية توأمة بين الإسكندرية وشنغهاي منذ عام 1992

ونوه رئيس الوفد، إلى أن هناك اتفاقية توأمة بين الإسكندرية وشنغهاي منذ عام 1992.

وأكد المحافظ ما ذكره رئيس الوفد الصيني؛ إذ أن الإسكندرية هي أقدم سكندريات العالم، وتحتوي على العديد من الآثار، ما جعل هناك صعوبة في حفر أنفاق تحت الأرض، لذلك جرى دراسة عمل قطارات معلقة في الإسكندرية.

وأوضح «الشريف» أنه لا بد من تحديث وتفعيل الاتفاقيات بين الإسكندرية وشنغهاي، لتتناسب مع التطورات والتحديات الحديثة، بما يخدم المدينتين.