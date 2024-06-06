محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكولات تعاون مع جهاز تنمية المشروعات

وقع اليوم، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بروتوكولات تعاون مشترك بين محافظة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

التنمية المستدامة على أرض الإسكندرية

وفي كلمته أكد محافظ الإسكندرية سعادته بتوقيع مثل هذه البروتوكولات التي تأتي لصالح أهل الإسكندرية، وفي إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

8 مشروعات بنية أساسية في الإسكندرية

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن برنامج المنحة يتضمن تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة في حي العامرية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات فرعية في مكونات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، إحلال وتجديد ومد خطوط انحدار الصرف الصحي، وإنشاء سوق، ورصف الطرق و تبليط الشوارع بالإنترلوك بإجمالي مبلغ 61.1 مليون جنيه.

واستكمالًا للتعاون المشترك بين محافظة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تم توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع لتطوير حي العامرية 4، بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه بمعونة مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يشمل المشروع تنفيذ و ترميم وصيانة مدرسة سند 2 الابتدائية وترميم وصيانة مدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات (دمج)، ومد شبكات الصرف الصحي بعزبة كحلة بطول 3335 بأقطار متنوعة تشمل تنفيذ وصلات منزلية وغرف للتفتيش ومطابق، حيث يحقق المشروع أثناء تنفيذه 6600 فرصة عمل يومية ويستمر تنفيذ المشروع لمدة 9 أشهر.

وفي الإطار ذاته ، تم توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع ترميم وصيانة وحدة ومركز المندرة لصحة الأسرة- بحي المنتزه ثان ، بتكلفة 2 مليون و 210 ألف جنيه بمعونة مقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP حيث يحقق المشروع أثناء تنفيذه عدد فرص عمل 2000 يومية عمل ويستفيد به نحو 379 ألف مواطن من سكان المنطقة وذلك خلال مدة عمل 9 أشهر.