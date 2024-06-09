لجنة المرأة بـ«الصحفيين» تتضامن مع قصواء الخلالي: ندين الإرهاب الإسرائيلي

أعلنت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، برئاسة دعاء النجار عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة، رفضها محاولات بعض جماعات الضغط الصهيونية الأمريكية استهداف الصحفيين والإعلاميين العرب والمصريين، معتبرة أن حملات التشهير، التي يقوم بها أعضاء اللوبي الإسرائيلي في الغرب تهدف إلى إسكات الأصوات المناصرة للحق الفلسطيني.

التضامن مع قصواء الخلالي

أعلنت لجنة المرأة تضامنها مع الإعلامية المصرية قصواء الخلالي، بعد ما نالها من تلك الحملات، وكان آخرها المقال، الذي نشره البروفيسور «ريتشارد إبستين»، تحت عنوان «العدالة غير المتماثلة في غزة»، منتقدًا فيه تحريضها على كراهية إسرائيل، واقتبس ما قالته في إحدى حلقات البرنامج «يجب علينا أن نعلّم كل الأجيال القادمة، وجميع أطفالنا، أن يكرهوا إسرائيل، وأن يكرهوا الكيان الصهيوني، لن نقبل أبدًا أي تواجد للكيان الصهيوني».

كشف جرائم إسرائيل

وتابعت: نعلن تضامننا مع الإعلامية قصواء الخلالى، وغيرها من الصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب، الذين يكشفون من خلال منصاتهم جرائم إسرائيل، وينحازون بشكل إنساني وأخلاقي إلى الحق الفلسطيني.

واختتمت: كما تدين اللجنة كل محاولات الإرهاب، التي يمارسها الصهاينة الإسرائيليون وحلفاؤهم في الغرب، خاصة في الولايات المتحدة، التي صارت شريكة للكيان الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية، التي تنال من أهلنا في فلسطين المحتلة.