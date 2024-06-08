وكيل نقابة الصحفيين: إسرائيل كيان مجرم زُرع في المنطقة لتحقيق المصالح الأمريكية

تحدث الكاتب الصحفى محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عن التلاعب الذي يقوده اللوبي الصهيوني في الإعلام العربي وقدرته على التحكم به.

اللوبي الأمريكي يؤثر في اختيار أعضاء الكونجرس

وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال لقائه عبر برنامج في «المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة CBC»، أنَّ اللوبي الأمريكي يؤثر في دوائر السياسة واختيار أعضاء الكونجرس الأمريكي وفي بعض الأحيان الإدارة الأمريكية، وأيضا صناعة المحتوى الإعلامي.

القضية الفلسطينية

وتابع: «هناك شواهد على ذلك ووقائع، ففي شهر أبريل الماضي، أخذ صحفيين في نيويورك تايمز أوامر بعدم ذكر مصطلحات بعينها في النشر، لاستمرار حالة التغييب لدى الشعب الأمريكي، وعدم لفت نظره لمثل هذه الأمور»، ومن ضمن الوقائع أنه مع اندلاع الاحتجاجات الطلابية في أمريكا تعاطفا مع القضية الفلسطينية، طلب اللوبي من عمدة نيويورك فض التظاهرات بغض النظر عن الإجراءات القانونية.

وواصل أن اللوبي الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة ليس فقط يغيب الرأي العام ويدعم إسرائيل، بل يوجه صناع القرار السياسي والإعلامي حتى ينحاز لإسرائيل.

واختتم أن لوم اللوبي الإسرائيلي لـ الإعلام المصري لدفاعه عن القضية الفلسطينية أمر غير مقبول، منوها بأننا نتعامل مع كيان إسرائيلي مجرم زُرع في هذه المنطقة لتحقيق المصالح الأمريكية الغربية.