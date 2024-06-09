من الظلام إلى النور.. الأطفال المكفوفين يسطرون أروع العروض في حفل ختام «موهبتي»

احتفلت جمعية صحبة الخير بسوهاج، بختام مبادرة «موهبتي» التي استهدفت إبراز مواهب الأطفال المكفوفين في مجالات المسرح والكورال والعزف والفن التشكيلي.

وشهد الحفل حضور عدد من القيادات والمسؤولين من التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، إلى جانب ممثلين من جامعة سوهاج وكلية الدراسات الإسلامية.

إحداث نقلة نوعية في حياة الأطفال المكفوفين

وأكدت سحر شنيف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المبادرة استطاعت إحداث نقلة نوعية في حياة الأطفال ذوي الإعاقة البصرية المشاركين في برنامج موهبتي من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات الفنية.

وقالت إن المشاركين أبهروا الحضور بما قدموه من أداءات فنية متميزة، ما يؤكد على قدرات هؤلاء الأطفال وإمكاناتهم الكبيرة.

من جانبه، أشاد ماهر عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، بالمبادرة وما حققته من نتائج إيجابية في دعم وتنمية مواهب الأطفال المكفوفين.

وأكد أهمية استمرار تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تسهم في إدماج هذه الفئة في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وقال محمد شوقي، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، إن الوزارة تواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تحقيق الدمج المجتمعي لهذه الفئة.

إبداعات فنية متميزة للأطفال ذوي الإعاقة

من جانبه، أشاد الدكتور يسري كفافي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، بما قدمه الأطفال ذوي الإعاقة البصرية من إبداعات فنية متميزة.

وأكد أهمية الاهتمام بهذه الشريحة من أبناء المجتمع وتوفير كافة السبل لتنمية مواهبهم وقدراتهم، كما سلط الضوء على دور وزارة الشباب ولرياضة في خدمة ودعم المواهب من ذوي الإعاقة.

تخلل الحفل تقديم عدد من العروض الفنية المتميزة من قبل الأطفال ذوي الإعاقة البصرية، بما في ذلك عزف على الآلات الموسيقية وأداء تمثيلي وأناشيد دينية وعرض لمخرجات ورش الفن التشكيلي.

وأكد الجميع على ضرورة توفير المزيد من الفرص والبرامج المماثلة لهذه الشريحة، وأعرب الحضور عن سعادتهم بما شاهدوه من عروض فنية مبهرة قدمها الأطفال ذوي الإعاقة البصرية، مؤكدين أن هذه التجربة تؤكد قدرات هذه الفئة وجدارتهم بالدعم والاهتمام المجتمعي.