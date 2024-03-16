طاقة نور.. «شيماء» تحدت إعاقة البصر بصناعة المكرمية

استضاف برنامج «باب رزق»، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني، والمُذاع على شاشة «dmc»، مجموعة من الشباب المصري أصحاب الأعمال المميزة والتي تعتبر قصة إلهام للأجيال، مُسلطاً الضوء على مهاراتهم التي تؤكد قدراتهم على تحقيق المستحيل.

«شيماء» تعلمت حرفة جديدة لتتحدى الإعاقة

وفي هذا السياق، تقول شيماء، إحدى المبدعات بجمعية «دنيتنا للمكفوفين»، والتي كانت مُبصرة حتى وقت قريب، قبل أن تفقد بصرها، إنها قررت تعلم حرفة لتكمل حياتها في عمل جديد خاص بها ووثيق الصلة بما تعلمته بسبب ظروفها الحالية: «أول ما كفَّ بصري ظللت لا أخرج من بيتي لمدة عام ونصف، ووقتها لم أكن أعمل بشيء كما لم أكن أعرف كيف أكمل دراستي الثانوية، ولكن مع التحاقي بمدرسة النور انتساب تأهلت للالتحاق بالجامعة لأدرس التاريخ بكلية الآداب».

إصراري على العمل وتعلم حرفة أتكسب بها رزقي

وتتابع شيماء التي تحدت إعاقة البصر: «إصراري على العمل وأن أكسب قوتي بيدي دفعني لتعلم حرفة يدوية وهي صناعة المكرميات، والتي ملأت وقت فراغي بشئ مفيد، وجاءتني فكرة العمل اليدوي من خلال صفحة جمعية دنيتنا للمكفوفين».

وتوصف بداياتها بحرفة المكرمية: «تخيلته شيء صعب عليا لن أستطيع اتقانه حتى ساعدني أحد الأصدقاء الذين يترددون على الجمعية وأقنعني بالتجربة وأن ألتحق بجمعية دنيتنا للمكفوفين».