3 ظواهر تتسبب في إعاقة الرؤية على الطرق.. هل تشهد البلاد عاصفة ترابية غدا؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا وحذرت من الظواهر الجوية المتوقعة، والتي تتسبب في إعاقة الرؤية أثناء القيادة على الطرق السريعة، لافتة إلى أنه من أبرز تلك الظواهر انتشار الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها تستمر من الرابعة فجرا وحتى الساعة 8 صباحا وتصل إلى حد الضباب.

هل تشهد البلاد غدا عاصفة ترابية؟

وبالإضافة إلى الشبورة والضباب توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية، مشيرة إلى أنها تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وهو ما دفع الكثيرون للتسأول: هل تشهد البلاد غدا عاصفة ترابية؟، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة وقتية مصاحبة للسحب الرعدية والأمطار ولا تصل حد العاصفة

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية أنه خلال الساعات القليلة المقبلة يكون هناك فرص لسقوط أمطار، خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد، تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا

وأضافت «الأرصاد» أنه من المتوقع في حالة الطقس غدا أن يسود أجواء مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون لطيفًا في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الجمعة 10 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.