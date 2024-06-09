أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى ومتى ينتهي؟ إذ يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم؛ لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالإكثار من العبادات والطاعات.

متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى ومتى ينتهي؟

وقالت «الإفتاء» في إجابتها على تساؤل متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى ومتى ينتهي، إنّ تكبيرات العيد هي تعظيم لله- عز وجل- وعبارة «الله أكبر» إثبات لأعظمية الله وكناية عن وحدانيته بالألوهية.

التكبير في عيد الأضحى

وأوضحت «الإفتاء» في حديثها عن متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى ومتى ينتهي، أن الفقهاء اختلفوا في وقت التكبير؛ وبعضهم قال إن البدء يكون قبل أيام التشريق.

موعد التكبير في عيد الأضحى

وتابعت أن الاختلاف في متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى ومتى ينتهي، كان في كونه من ظهر يوم النحر كما يقول المالكية وبعض الشافعية، أو أنه من فجر يوم عرفة كما يقول الحنابلة وعلماء الحنفية في «ظاهر الرواية» وفي قول للشافعية، وعن ختام التكبير لدى الحنابلة والقاضي أبي يوسف والعلامة محمد من الحنفية، وفي قول للشافعية والمالكية يكون إلى عصر آخر أيام التشريق، بينما المالكية فيذهبون في المعتمد إلى أن يختم بالتكبير بصبح آخر أيام التشريق.

نهاية تكبيرات العيد

وأضافت دار الإفتاء في حديثها عن متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى ومتى ينتهي، أن التفضيل يستلزم نقصان من عداه، والناقص غير مستحق للإلهية؛ لأنَّ حقيقة الإلهية لا تلاقي شيئًا من النقص، ولذلك شُرع التكبير في الصلاة؛ لإبطال السجود لغير الله.

وتابعت «الإفتاء» أن التكبير شرع عند نحر البُدْن في الحج لإبطال ما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم، وكذلك شُرِع التكبير عند انتهاء الصيام، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185].

وأشارت إلى أنه من أجل ذلك مضت السُّنَّة بأن يكبِّر المسلمون عند الخروج إلى صلاة العيد ويكبِّر الإمام في خطبة العيد، وكان لقول المسلم: «الله أكبر» إشارة إلى أن الله يعبد بالصوم، وأنه متنزه عن ضراوة الأصنام.