ماذا تفعل في أيام التشريق؟.. «الإفتاء» توضح للحاج وغير الحاج

أيام التشريق هي الأيام التالية ليوم النحر، أو عيد الأضحى المبارك، وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، ولها كثير من الثواب والفضل من الله سبحانه وتعالى، لذا يجب على كل مسلم أن يعرف ماذا يفعل في أيام التشريق للحاج وغير الحاج، وهو ما يستعرضه التقرير التالي، وفقا لما ذكرته دار الإفتاء المصرية.

ماذا يفعل الحاج في أيام التشريق؟

قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إن ما يجب على الحاج فعله في أيام التشريق هو رمي الجمرات الثلاث، كل واحدة منهم بسبع حصيات متعاقبات، وأن يردد مكبرًا «الله أكبر» مع كل حصاة.

وبحسب دار الإفتاء، يبدأ الحاج في الرمي بالأولى وهي الأبعد عن مكة، ثم يقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى ويدعو اللَّه متوجهًا القبلة، ولا يقف بعد رمي الأخيرة، ويجوز للحاج أن يرمي الجمرات قبل وبعد الزوال، كما هو مذهب جماعة من السلف والخلف.

الأعمال المطلوب فعلها خلال أيام التشريق للحاج

وأضافت دار الإفتاء في حديثها عن ما يفعل في أيام التشريق سواء للحاج وغير الحاج، أن مَنْ أتَمَّ الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، له أن يتعجّل فيخرج من منى قبل غروب الشمس، والأفضل له أن يتأخر فيرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.

أعمال أيام التشريق لغير الحاج

ويسن لغير الحاج التكبير في أيام التشريق، كما يسن له ذبح الأضحية خلال هذه الأيام وفقا لما ذكره الدكتور خالد عمران، خلال تصريحات تلفزيونية للقناة الأولى، مضيفًا: خلال أيام التشريق تستمر إمكانية الذبح والأضحية، وذلك ردًا على من يظن أنهم إذا لم يذبحوا بعد صلاة العيد مباشرة فليس لهم أن يضحوا، مما قد ينتج عنه زحام كبير على النحر خلال اليوم الأول من عيد الأضحى.