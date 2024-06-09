عضو بـ«الشيوخ»: مجازر مخيم النصيرات تحدث بغطاء أمريكي مخزٍ لحكومة نتنياهو

استنكر النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، المجزرة الإسرائيلية جراء العملية العسكرية في مخيم النصيرات بقطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 150 شهيدًا من المدنيين العزل، مؤكدا أن هذه الجريمة تمثل حلقة جديدة من مخطط الاحتلال الإسرائيلي للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وذلك بغطاء أمريكي مخزي ومهين، مشددًا على أن القوة الهمجية هي السمة البارزة للسياسات الإسرائيلية في عدوانها الغاشم على القطاع.

مجزرة مخيم النصيرات

وأكد «البدري» في بيان اليوم الأحد، أن الحقيقة الراسخة في الهجوم البربري والدموي على مخيم النصيرات وما سبقه من أعمال عنف وإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، تحتم التواطئ الأمريكي في دعم المخطط الصهيوني لممارسة أبشع الطرق للإبادة الجماعية للفلسطينيين، مشددا على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ولدت من رحم الإرهاب والفاشية وما زالت تواصل حرب الإبادة على أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشاد بموقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، من خلال دعمها في المحافل الإقليمية والدولية، والدعوات المتجددة لوقف إطلاق النار في غزة، ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها بموجب القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

إقامة الدولة الفلسطينية

ولفت إلى التعنت الأمريكي الواضح أمام تلك المجازر، مشيرا إلى أن واشنطن تقود دفة الحرب حتى اللحظة الراهنة لتحقيق أهداف إيديولوجية سياسية تتمثل في رفض إقامة الدولة الفلسطينية والعمل على تصفيتها، بدعم غير محدود لحكومة نتنياهو بضوء أخضر لاستمراره في ارتكاب جرائمه.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية الفاعلة والمؤثرة إلى التحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء، مطالبًا بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كامل وفوري، فتلك الاعتداءات وصمة عار على ضمير الإنسانية بأكملها، خاصة مع استمرار الصمت والعجز من قبل المجتمع الدولي في التصدي لها بشكل حاسم، مشددا على ضرورة تكثيف تحركات المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية والقوى الفاعلة لمواصلة الضغط لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وإنهاء هذه الانتهاكات.