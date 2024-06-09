«الصحفيين» تدين مجزرة النصيرات وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أدانت نقابة الصحفيين المجزرة الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل والأطفال والنساء، واستهدافه المنازل الآمنة في النصيرات، وكل مناطق المحافظة الوسطى بقطاع غزة، مما أدى لاستشهاد أكثر من 270 وجرح ما يقرب من 700 من الفلسطينيين العزل، فيما ظلت العشرات من جثامين الشهداء والجرحى ملقاة في الشوارع وداخل المنازل لساعات، دون أن تتمكن سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها بسبب شدة القصف.

نقابة الصحفيين

وشددت «النقابة» على أن الجريمة الوحشية بالنصيرات جاءت لتكشف حجم التورط الأمريكي في العدوان على غزة، وقتل المدنيين والأطفال عبر المشاركة المباشرة في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت نقابة الصحفيين أن المشاركة الأمريكية في العملية الإجرامية بالنصيرات، التي تم الكشف عنها، جاءت لتكشف حجم التواطؤ الأمريكي وتورط الولايات المتحدة الكامل في جرائم الحرب، التي تُرتَكب في قطاع غزة، وكذب مواقفها المُعلَنة حول الوضع الإنساني وحرصها على حياة المدنيين، وهو ما يؤكد ضرورة محاسبة القادة الأمريكيين وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي بايدن كمجرمي حرب وكمسؤولين عن قتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين في غزة، بعد استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني خلال الشهور الثمانية من العدوان الفاشي.

مجزرة النصيرات

وأشارت النقابة إلى أن الجريمة الوحشية والمجزرة المرو بالنصيرات جاءت لتضاف إلى السجل الإجرامي لجيش الاحتلال المجرم، خاصة أنها تأتى بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة إدراج الكيان الصهيوني وجيشه، في قائمة العار الدولية الخاصة بقتله الأطفال.

وشدت على ضرورة اتخاذ كل السبل لوقف الانتهاكات الصهيونية، مطالبة المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية للتحرك بكل السبل؛ لوقف هذا العدوان الوحشي، وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بشكل فورى وعاجل.

وطالبت بكسر الحصار المفروض على غزة بعد أن سيطر جيش الاحتلال على كل المعابر المؤدية للقطاع، ومن بينها معبر رفح من الجانب الفلسطيني في خرق واضح لاتفاقية السلام، كما تطالب النقابة بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، والإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كل المعابر البرية للقطاع.وتطالب النقابة باستكمال الإجراءات، التي أعلنت عنها وزارة الخارجية يوم 12 مايو 2024م، عن اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وجددت النقابة مطالبها لمصر، وكل الدول العربية بقطع العلاقات مع دولة الاحتلال، وطرد سفير الاحتلال، وإلغاء الاتفاقية مع الكيان الصهيوني، بعد أن تجاوز جيشه وجنوده كل الحدود، وبعد أن تحولت التحذيرات اليومية من ارتكاب مجازر جديدة إلى واقع يومي لمدة 8 أشهر مما أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من 140 ألف فلسطيني.

ووجهت نقابة الصحفيين التحية لكل الدول، التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية، كما تحيي موقف دولة كولومبيا، التي قررت عقب المذبحة وقف تصدير الفحم لدولة الاحتلال، وتدعو كل الدول لأن تحذو حذوها.