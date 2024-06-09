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مهرجان جمعية الفيلم ينظم حفل تأبين للراحل صلاح السعدني وعصام الشماع

كتب:

أميرة عزالدين
08:25 م | الأحد 09 يونيو 2024
مهرجان جمعية الفيلم

مهرجان جمعية الفيلم

نظم مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ 50، حفل تأبين للفنان الراحل صلاح السعدني، والمخرج عصام الشماع، والناقد الفني الراحل نادر عدلي، بحضور رئيس مهرجان جمعية الفيلم والاتحاد العام للنقابات الفنية ونقابتي المهن التمثيلية والسينمائية.

تسليم شهادات التقدير 

وحضر الحفل عدد كبير من السينمائيين من بينهم المخرج عمر عبدالعزيز، الكاتب الصحفي سيد محمود، الناقدة الفنية ماجدة موريس، محسن أحمد مدير التصوير، وآخرين، وتم تسليم شهادات تقديرية، وتسلم جائزة الفنان صلاح السعدني المخرج عمر عبدالعزيز، كما تسلم أبناء المخرج عصام الشماع تكريم والدهم، بالإضافة للكاتب سيد محمود الذي تسلم تكريم الناقد الراحل نادر عدلي.

مهرجان جمعية الفيلم

جدير بالذكر أن مهرجان جمعية الفيلم يقام برعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، والمركز القومي للسينما وقطاع الفنون التشكيلية وأكاديمية الفنون، ويحتفي في هذه الدورة باليوبيل الذهبي ومرور 50 عامًا على تأسيسه.

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