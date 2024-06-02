مهرجان جمعية الفيلم يحتفل بمئوية ميلاد سامية جمال (صور)

نظم مهرجان جمعية «الفيلم السنوي»، ندوة للاحتفاء بمئوية ميلاد النجمة الاستعراضية سامية جمال ضمن فعاليات دورته 50 ، يوم الأحد 2 يونيو.

شهدت الندوة توقيع «كتاب الفراشة» للكاتبة ناهد صلاح، بحضور منيرة أباظة، الأخت غير الشقيقة للفنان الراحل رشدي أباظة، الذي تزوج من سامية جمال سنوات طويلة، وأدار الندوة مصطفى الطيب.

آخر ما كتب عن سامية جمال خلال السنين الأخيرة

وقال «الطيب»، خلال ندوة خلال فعاليات مهرجان جمعية الفيلم: «أثناء التجهيز للمئويات على وجه الخصوص، لأول مرة نجمع فيها الأعمال الأدبية، وكان أبرز ما كُتب عن سامية جمال في السنين الأخيرة كتاب الفراشة لمؤلفته الكاتبة والناقدة ناهد صلاح.

تفاصيل بدايات سامية جمال

وأوضحت منيرة أباظة، الأخت غير الشقيقة للراحلة سامية جمال، أن الحديث عن بدايات سامية جمال كثيرة جدا، لافتة إلى أن «سامية»، لم يكن لها توجه سياسي مثل تحية، لكن كان لها تأثير فني، وصممت شكل جديد في الرقص، وأنها ترقص بلا حذاء ويطلقون عليها الفراشة.

وأكدت «ناهد»، أن سامية جمال، كانت عزيزة النفس جدا، وعندما بلغت الستين عاما، قال لها الفنان سمير صبري إن أمير عربي عرض عليها الجلوس في فندق والذهب للحج على حسابه فرفضت وقالت لم يُنفق علي في حياتي رجل غير زوجي رشدي أباظة، وقررت العودة للرقص لتسديد ضرائبها وبناء مقبرتها الخاصة.

سامية جمال كانت تجمعها صداقة مع الملك فاروق

واستكملت: «كانت تجمعها صداقة حقيقية مع الملك فاروق، الوحيدة التي كانت يرفعون لها علم فرنسا على الفندق الذي تنزل فيه وهو نفس الفندق الذي كان يسكن فيه الملك فاروق، وتعاونت مع النجم فريد الأطرش، وأصبحت زوجة للفنان الوسيم رشدي أباظة، وتزوجت الأمريكي».

وأكدت «ناهد» أن زواج سامية من شخص أمريكي يدعى كينج، كان ردا على تصريحات المطرب الراحل فريد الأطرش عن رفضه فكرة الزواج من سامية، لافتة إلى أن الأمريكي استولى على إيرادات حفلاتها، متابعة أن الفنان فريد الأطرش حاول تنظيم عمل مع أكثر من فنانة مثل شادية وليلى الجزائرية ولم تكن في نفس مستوى الديو الذي جمع سامية وفريد.

واختتمت الندوة بكلمة من رئيس المهرجان محمود عبدالسميع، قائلا: «لأول مرة في تاريخ المهرجان بعد خمسين سنة نقيم هذه المناسبة، شيء جميل أن نحتفي بشخصية أثرت في الجمهور في مصر والعالم العربي».

ووجه التحية لحضور المنصة، وخص بالشكر نيفين الزهيري مدير المهرجان، لأنها صاحبة فكرة الاحتفاء بمئوية عدد من النجوم المؤثرين.