مهرجان جمعية الفيلم يحتفل بمئوية فناني الزمن الجميل.. منهم سامية جمال والمهندس

أعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، المقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 12 يونيو المقبل بدار الأوبرا المصرية، تكريم عدد من الفنانين المصريين بمناسبة اليوبيل الذهبي للمهرجان لمرور 100 عام على ميلادهم، وهم «الفنانة سامية جمال والفنان عبدالمنعم إبراهيم والمخرج والفنان فؤاد المهندس»، وسيكون الاحتفال من خلال نقاشات حول تاريخ كل فنان وما قدمه للسينما المصرية، فضلا عن توقيع عدد من الكتب التي تحدثت عن حياة هؤلاء النجوم.

تفاصيل فعاليات مهرجان جمعية الفيلم

ويتضمن برنامج ثاني أيام مهرجان جمعية الفيلم، الأحد الموافق 2 يونيو، احتفالية مئوية ميلاد الفنانة الراحلة سامية جمال وذلك بحضور "السيدة منيرة أباظة "الأخت الصغرى للفنان الكبير الراحل رشدي أباظة، والناقدة السينمائية ناهد صلاح مع توقيع لكتاب «سامية جمال.. الفراشة» الصادر عن دار مصر العربية للنشر.

وفي رابع أيام المهرجان الثلاثاء 4 يونيو، يأتي الاحتفال الخاص بمئوية ميلاد النجم الكبير الراحل عبد المنعم إبراهيم بحضور نجلتيه سمية وسهير عبد المنعم إبراهيم وحفيدته مريم ووالدها الفنان الكبير صبري عبد المنعم والناقد السينمائي محمود عبد الشكور مع توقيع لكتابه «وجوه لا تنسي» الصادر عن دار الشروق، الذي تحدث فيه عن الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم.

الاحتفال بمئوية ميلاد النجم الكبير الراحل فؤاد المهندس

وفي سادس أيام المهرجان الخميس 6 يونيو، يقام الاحتفال الخاص بمئوية ميلاد النجم الكبير الراحل فؤاد المهندس، بحضور محمد فؤاد المهندس نجل الفنان الراحل، والناقد الفني وليد الخشاب مع توقيع كتاب «مهندس البهجة» الصادر عن دار المرايا للثقافة والفنون.