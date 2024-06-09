المصريين الأحرار ينظم قافلة طبية لأهالي شمال القاهرة

نظم حزب المصريين الأحرار بشمال القاهرة، بتوجيهات من النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وإشراف وتنظيم رائد مقدم مساعد رئيس الحزب لشؤون التنظيم وأمين قطاع شمال القاهرة، قافلة طبية شاملة لأهالي شمال القاهرة.

خدمات الكشف الطبي والعلاج

شهدت القافلة توافد مئات المواطنين من مختلف أنحاء المنطقة على مقر الحزب، إذ جرى تقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج والتحاليل مجانا في مختلف التخصصات؛ بما في ذلك الباطنة والأسنان والأطفال والنساء والرمد والعظام.

وتفاجأ الجميع بحضور النائب الدكتور عصام خليل وسط المواطنين، إذ استمع إلى طلباتهم وتبادل معهم الحديث، في لفتة طيبة أكدت حرص الحزب على التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على احتياجاتهم عن كثب.

كما حضر من أمانة الحزب بشمال القاهرة ماجد معزوم أمين روض الفرج، ريتا نجيب أمينة المرأة بشمال القاهرة، دانيال غطاس مسؤول العلاقات العامة، أندرو سمير مسؤول الإعلام، محمود أحمد أمين الشباب، والدكتور عادل مطر مسؤول ملف الصحة، ونبيل زكريا من لجنة ذوي الإعاقة.

قافلة حزب المصريين الأحرار

كما حضرت الدكتورة سارة إسماعيل عبداللطيف والدكتورة آلاء علي عبد العزيز من منطقة روض الفرج، مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، للتفتيش والرقابة على سير العمل في القافلة، إذ أشادتا بالتنظيم الرائع والإمكانيات المتميزة التي وفرها الحزب لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

تأتي هذه القافلة الطبية ضمن جهود حزب المصريين الأحرار المستمرة على الصعيد الخدمي الاجتماعي، والتي تهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد حزب المصريين الأحرار على التزامه بدوره كحزب يخدم البلاد بكل السبل والإمكانيات، ويضع مصلحة المواطنين على رأس أولوياته، ويسعى جاهداً للمساهمة في تحقيق حياة كريمة للجميع.

وقال النائب الدكتور عصام خليل، إن تنظيم هذه القافلة الطبية يأتي في إطار حرص حزب المصريين الأحرار على التفاعل مع احتياجات المواطنين؛ ونؤمن في الحزب أن صحة المواطن هي ثروة مصر الحقيقية، وأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في الصورة المثلى.

ووجه رئيس حزب المصريين الأحرار الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذه القافلة من أعضاء الحزب والمتطوعين وبخاصة جهود رائد مقدم مساعد رئيس الحزب لشؤون التنظيم وأمين قطاع شمال القاهرة على جهودهم المتميزة.

كما قال رائد مقدم، إننا شهدنا إقبالا كبيرا من أهالي شمال القاهرة على القافلة، وهو ما يؤكد مدى احتياجهم لمثل هذه الخدمات، ونعدهم بأننا سنواصل جهودنا للتخفيف من معاناتهم وتقديم أفضل رعاية صحية لهم.