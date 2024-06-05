«المصريين الأحرار» بأسيوط يكرم أوائل الإعدادية في منازلهم

كرم حزب المصريين الأحرار بأسيوط، عددا من أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة داخل منازلهم، وفقا لتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، بالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام.

تكريم حزب المصريين الأحرار

زار وفد من الحزب ضم عددا من أعضاء الحزب لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية بمركزي البداري وديروط، وتقديم الهدايا لهم، تقديرا لتفوقهم.

طلاب الشهادة الإعدادية

قدم وفد حزب المصريين الأحرار التهنئة إلى طلاب الإعدادية المتفوقين، وهم عبدالرحمن عصمت عبدالرحمن علام الحاصل على المركز الثالث من أبناء قرية الهمامية مدرسة ممتاز نصار بالبداري، أحمد عصام أحمد محمد المركز الرابع من قرية منشأة همام ملحقة فصول الجهاد بالبداري، محمد رفعت المركز السابع من مركز ديروط.

جاء ذلك تحت إشراف اللواء محمد العسقلاني أمين المحافظة، ومحمد أبوعين أمين التنظيم، وعلى محمد مسؤل ملف التعليم بأمانة أسيوط.

وقال أمين تنظيم الحزب بأسيوط، إن التكريم يهدف إلى تشجيع زهور مصر أبنائها الواعدين على التفوق في المراحل القادمة، والحفاظ على التفوق، والعمل على تحقيق نجاحات تخدم الوطن، وترسم ملامح مستقبل باهر لهؤلاء الشباب.