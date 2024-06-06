«المصريين الأحرار» يبحث تعزيز خدمات المواطنين مع مديرية الزراعة بالبحيرة

نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة البحيرة، زيارة لمديرية الزراعة للوقوف على آخر مستجدات خدمة المواطنين، وبحث سبل التعاون.

جاء ذلك بناءً على توجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، بشأن التواصل مع مختلف الجهات التنفيذية ولقاء القيادات التنفيذية والشعبية في المحافظة، وتعزيز التعاون معها لخدمة المواطن.

حزب المصريين الأحرار

قاد وفد الحزب أحمد حمودة عضو الهيئة العليا، وأمين محافظة البحيرة، ووفد مرافق له وكان في استقبالهم المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة وقيادات المديرية.

ورحب وكيل الوزارة بالحضور من حزب المصريين الأحرار، أمين المحافظة والوفد المرافق له وضم «القس سيلا سامي، الدكتور علاء الدين حسين رشدي، والدكتورة إيناس عبده ومينا مجدي وفهمي ناجي ومحمد خميس».

الأنشطة التوعوية الإرشادية

وبحث الاجتماع سبل التعاون المشترك بين الحزب ومديرية الزراعة لترتيب وتحديد عددٍ من الأنشطة التوعوية الإرشادية في مجالات الزراعة، وسبل مكافحة الأمراض للنباتات والميكنة الزراعية في ديوان المديرية والإدارات الزراعية بالمراكز؛ لتعزيز النفع للفلاح وانعكاس ذلك على المحاصيل والناتج القومي المصري.

وأشاد المهندس موفق ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بدور حزب المصريين الأحرار ونشاطه الملموس في الشارع البحراوى لخدمه الوطن والمواطن

وبدوره نقل أحمد حمودة، والوفد المرافق له من أعضاء هيئة المكتب تحيات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام، وقدموا درعا باسم الحزب تقديرا لجهود وكيل الوزارة المتميزة في الارتقاء بمنظومة الزراعة بالمحافظة.