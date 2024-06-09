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عمال النظافة من النسيان إلى «حياة كريمة»

توجيهات رئاسية برعايتهم ومنظومة متكاملة لدعمهم

كتب:

رضوى هاشم
09:45 م | الأحد 09 يونيو 2024
توجيهات رئاسية برعاية عمال النظافة

توجيهات رئاسية برعاية عمال النظافة

لطالما عانت مصر، تحت وطأة مشكلة تراكم المخلفات، التى تسببت فى تشويه المظاهر الجمالية فى الشوارع والميادين العامة، وأثقلت كاهل العديد من الأجهزة التنفيذية، لسنوات طويلة، قبل أن تصبح أحد المحاور الرئيسية لاهتمامات الدولة المصرية. وفى ظل تلك الأعباء المتراكمة، غاب الاهتمام بعمال جمع القمامة، رغم أنهم «الأبطال المنسيون»، الذين يضحون بأرواحهم من أجل إنقاذ شوارعنا من تلال المخلفات التى تهاجمها يومياً، وإعادة لمسة الجمال إليها، ومع ذلك، فقد واجهوا إهمالاً دام سنوات.

وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بهؤلاء العمال وغيرهم من العاملين فى منظومة النظافة، ووضعهم فى قلب اهتمامات الدولة، والعمل على إعلاء كرامتهم، وتوفير حياة كريمة لهم لتشكل نقطة تحوّل فى حياتهم، وجاء صدور قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، الذى يضع العنصر البشرى فى مقدمة الاهتمامات، الذى يضمن لهم توفير تغطية تأمينية صحياً واجتماعياً، وتحديد مسميات وظيفية واضحة لهم فى بطاقات الرقم القومى.

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.