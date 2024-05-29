زيادة المعاشات وتكافل وكرامة.. أهم إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية

حدد تقرير حكومي أهم إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية، المقررة اعتبارا من مارس 2024، بتكلفة 180 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، موضحا أنها اشتملت على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6000 جنيه شهريا.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أهم إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية المقررة اعتبارا من مارس 2024، وهي كالآتي:

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهرياً

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا، بحسب الدرجة الوظيفية

- علاوات دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيها، وبتكلفة 11 مليار جنيه.

- إقرار حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.

- تخصيص نحو 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، و1.6 مليار جنيه، زيادات إضافية في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه زيادات إضافية لأجور أعضاء المهن الطبية وهيئة التمريض.

- تخصيص 6 مليار جنيه لتعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

- إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه

- إقرار 15% زيادة في معاشات تكالف وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في موازنة 2024/2025.