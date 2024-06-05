«المؤتمر»: التحالف الوطني نجح في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية

قال محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى إنَّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجح في تكوين مظلة حماية اجتماعية تعمل على خدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

توحيد جهود منظمات المجتمع المدني

وأوضح «جبر»، في تصريحات صحفية له، أنَّ التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح له دور كبير في المجتمع بداية من توحيد القوى وتنسيق وتقديم المساعدات الإنسانية، إذ نجح في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع.

وأكّد أنَّ التحالف الوطني يبذل جهودًا كبيرة لمساندة الدولة وترسيخ مفهوم العمل التطوعي، ويعمل بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أهمية التعاون والتكافل بين مختلف الجهات الفاعلة هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أنَّ جهود التحالف الوطني تجاوزت الشأن المحلي بعد ملحمته العظيمة لدعم الاشقاء في غزة على مدار الأشهر الماضية من العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وتابع أنَّ التحالف الوطني نجح في تحقيق قيمة مضافة للمجتمع المدني والأهلي من خلال استغلال كل الطاقات والجهود لخدمة المجتمع على جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية، فقد تمكّن من تحقيق أقصى استفادة من كل جمعية أهلية نتيجة تنظيم الجهود وتوزيع المهام التي انعكست على جميع الأسر الأولى بالرعاية.