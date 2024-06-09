أول رد من الفصائل الفلسطينية على استقالة جانتس وإيزنكوت من حكومة نتنياهو

علقت الفصائل الفلسطينية في بيان لها منذ قليل، على قرار عضوي الكنيست بيني جانتس، وغادي آيزنكوت الانسحاب من حكومة نتنياهو الإسرائيلية، قائلة إنهما يريدان القفز من القارب في الوقت المناسب قبل أن تغرق.

أكبر دليل على فشل الحكومة في تحقيق أهدفها

وأوضحت الفصائل أن انسحاب الوزراء من الحكومة، هو أكبر دليل على فشل الحكومة في تحقيق أهدافها، مؤكدة أن الاستقالات العسكرية والسياسية لا تنتهي وتثبت انهيار النظام السياسي الإسرائيلي.

وأضافت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية فقدت بُوصلتها، ووصلت إلى طريق مسدود سواء في القضاء على المقاومة الفلسطينية أو استعادة المحتجزين.

وأوضح البيان أن الحرب التي يشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة لن تحقق هدفها بالقضاء على المقاومة أو استعاده المحتجزين، مؤكدة أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو خسرت الحرب ضد المقاومة.